Staubsaugen in der Warteschleife

Servicefrage.“ „Ich konnte Sie leider nicht verstehen, bitte versuchen Sie es erneut.“ Ich versuche es erneut und es klappt. „Vielen Dank für Ihre Auswahl“, höre ich und dann startet schon die Pop-Musik mit der nächsten Ansage, die mich darauf hinweist, dass ich auf keinen Fall auflegen soll, denn der nächste Mitarbeiter sei schon für mich reserviert. Nach einigen Sekunden kommt dann die Ansage, dass ich noch etwas Geduld haben muss. Geduld. Die geht so langsam zu Ende. Denn nach acht Minuten höre ich die gleiche Leier immer noch und das in Dauerschleife. Habt doch Erbarmen, denke ich mir. Und tatsächlich, nach weiteren drei Minuten wird mein Wunsch erhört. Die nervtötende Musik stoppt und eine freundliche, nicht-elektronische Frauenstimme begrüßt mich, um mir zu sagen, dass ich in der falschen Abteilung gelandet sei. Mittlerweile bin ich – wie Sie bestimmt auch – ein Profi, was solche Anrufe betrifft. Während ich in der Warteschleife hänge, schaffe ich es, mindestens einen Korb Wäsche zu bügeln oder die Spülmaschine auszuräumen. Manchmal staubsauge ich auch in dieser Zeit. Das ist übrigens sehr zu empfehlen, denn dann hört man die Musik in der Hotline nur noch ganz leise. Wer gern mit unechten Stimmen spricht, kann ja Alexa, Siri und Co. kaufen.