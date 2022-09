Steigende Preise und Energiekrise: Bad Langensalzas Bürgermeister ruft zu Protest auf

Bad Langensalza. Matthias Reinz sieht die Bürger von der Politik alleingelassen. Eine Demo auf dem Neumarkt soll ein Zeichen setzen. AfD, Querdenker und Co sollen fern bleiben.

Auf dem Neumarkt und damit zu Füßen des Rathauses will Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) am kommenden Montag, 19. September, eine Kundgebung abhalten. Diese richtet sich gegen die Politik der Bundesregierung vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise und der steigenden Preise. Das kündigte Matthias Reinz am Montag im sozialen Netzwerk Facebook an, am Dienstag auch in Form einer offiziellen Pressemitteilung der Stadt.

Das Ziel der Kundgebung mit anschließendem Protestmarsch sei es, die Bundes- und Landespolitik für die konkreten Sorgen und Nöte der Menschen zu sensibilisieren und damit ein Umdenken einzuleiten. „Außerdem ist sie ein Zeichen, dass Bad Langensalza in schwierigen Zeiten eng zusammensteht“, so Matthias Reinz weiter.

Kundgebung soll Auftakt für weitere Veranstaltungen bilden

Die steigenden Kosten, ob beim Einkauf, an der Zapfsäule oder beim Heizen, sind für Reinz eine direkte Folge der Energie- und Sanktionspolitik der Bundesregierung.

„Es kann nicht zielführend sein, Familien, Rentner und auch Alleinerziehende mit ihren Existenzängsten (...) allein zu lassen. Es gilt, eine Sanktionspolitik, die droht, den Menschen in unserem Land die Existenzgrundlage zu nehmen, zu überdenken“, heißt es in der Mitteilung.

Dass die Ursache für die Misere der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine ist und Deutschland gemeinsam mit anderen Staaten auf das Leiden und Sterben mit Sanktionen reagiert, klammert Matthias Reinz in seiner Mitteilung aus. Erst auf Nachfrage dieser Zeitung stellt er klar: „Der Angriffskrieg ist in jeder Art und Weise verachtenswert und ich heiße nichts davon gut. Aber man macht es sich zu einfach, wenn das Gas aus Russland plötzlich schlecht ist und das aus Katar und den USA gut. Das ist zu kurz gedacht.“

Er rufe bewusst in seiner Funktion als parteiloser, neutraler Bürgermeister zu der Kundgebung auf, um das Feld nicht der Parteipolitik zu überlassen.

„Um das klar zu machen: Ich lasse mich nicht vereinnahmen. Weder will ich da AfD-Logos, Russlandfahnen, Querdenker oder ähnliches sehen“, sagt er. Matthias Reinz sieht die Kundgebung als Auftakt zu weiteren Veranstaltungen. Er will mit den Bürgern im Gespräch bleiben, ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind und zugleich Verständnis dafür vermitteln, dass auch er als Bürgermeister in der aktuellen Situation mit dem Rücken zur Wand steht.

Dass ein Bürgermeister aus dem Amt zu einer Demonstration aufruft, ist kein alltäglicher Vorgang. Die Reaktionen anderer Lokalpolitiker im Unstrut-Hainich-Kreis fallen unterschiedlich aus. Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) meint: „Eine solche Aktion hilft uns nicht in der aktuellen Lage; das gießt nur Öl ins Feuer.“ Auch er sieht den Bund gefordert: Die Übergewinnsteuer muss jetzt gezogen werden.“ Die aktuellen Entlastungspakete für die Bevölkerung und die Unternehmen hält er für „nicht ausreichend“.

Lokalpolitiker reagieren unterschiedlich auf Reinz’ Aufruf

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag, Rodebergs Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt, teilt das Ansinnen von Reinz „total“. Auch für ihn sei es „der falsche Ansatz“, die Bevölkerung zu belasten, damit Großunternehmen zusätzliche Gewinne machen. „Die Bürger müssen entlastet werden. Es braucht einen Strom- und Gasdeckel.“ Bund, Land, Kreis und Kommunen seien in der Verantwortung – auch Vereinen gegenüber. Das Auftreten von Reinz findet Zunke-Anhalt „ein bisschen bewundernswert, auch wie er sich vor Jahren gegen die Kreisumlage positioniert hat“.

Zu einer Demonstration aufzurufen, das sei „normale Demokratie“, sagt Harald Zanker (SPD), Landrat vom Unstrut-Hainich-Kreis. Darüber mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, „das ist Matthias Reinz Art, mit den Problemen umzugehen“. Werten will Harald Zanker den Aufruf nicht. „So lange es friedlich bleibt, muss eine Demokratie das aushalten“, meint der Behördenleiter und erwartet weitere Aktivitäten der Kommunalpolitik.

Auch Harald Zanker selbst hat in der Vergangenheit schon zur Teilnahme an Demonstrationen aufgerufen. Damals, als er Bürgermeister von Kaisershagen war, ging es um die Gebietsreform und den Kampf für die Genehmigung der Einheitsgemeinde Unstruttal. Später dann, da war er Landrat, um den Erhalt des Landgerichts.

Kundgebung, 19. September, 17 Uhr, Neumarkt Bad Langensalza