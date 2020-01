Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger in Bad Langensalza erneut unterwegs

Bei der ökumenischen Sternsingeraktion in Bad Langensalza am vergangenen Mittwoch seien laut Gemeindeassistent Sebastian Alt bisher 664,25 Euro zusammen gekommen. Die Summe sei ein Zwischenergebnis. Gut 30 Kindergarten und Grundschulkinder zogen durch die Bad Langensalzaer Innenstadt und baten die Händler in ihren Geschäften um Spenden. Die Unterstützung kommt einem Caritas-Projekt im Libanon zugute, welches sich um Kinder kümmert. Als ökumenische Sternsinger habe man bereits zum zweiten Mal in Bad Langensalza gesammelt.

Am Samstagmorgen wolle man sich erneut treffen. Diesmal stünde die Sammlung in Wohngebieten im Mittelpunkt. Laut Sebastian alt werde man sich gegen 9.30 Uhr am katholischen Gemeindehaus in der Kurpromenade 2. in Bad Langensalza treffen. Hierzu sind alle herzlich willkommen, die bei der Aktion mitmachen möchten.