Stiftungspreis für heilpädagogische Hilfe in Bad Langensalza

Der Internationale Bund hat als Träger des Heilpädagogischen Jugendhilfe- und Ausbildungszentrums (HJAZ) in Bad Langensalza eine Förderung in Höhe von 1000 Euro von der Town-and-Country-Stiftung erhalten.

Der Stiftungsbotschafter Ralf Wende würdigte das Engagement aller Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen der Einrichtung. „Der Internationale Bund und das HJAZ helfen jungen Menschen, sich frei zu entfalten, ihr Leben selbst zu gestalten, sich in die Gesellschaft zu integrieren und Zukunftsperspektiven wahrzunehmen“, erklärte Ralf Wende.

Das HJAZ bietet derzeit neun stationäre und teilstationäre Hilfearten an, die mit Schulangeboten, beruflicher Vorbereitung sowie Ausbildungsplätzen verknüpft sind. Außerdem verbringen alle Gruppen der jeweils teilnehmenden Kinder eine mehrtägige Ferienzeit. Dabei sollen die Kinder Einblicke und Erfahrungen in die weitere Umgebung der Stadt erhalten.

Sie können an Angeboten in der Natur, an handwerklichen und sportlichen Aktivitäten sowie Bildungsprogrammen teilnehmen. Dabei sollen die Kosten der Freizeit so gering wie möglich gehalten werden, um allen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen.

Die Town-and-Country-Stiftung, gegründet 2009 von den Unternehmern Gabriele und Jürgen Dawo, unterstützt jedes Jahr 500 gemeinnützige Einrichtungen, die sich für sozial benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen.