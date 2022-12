Stille Nacht in Mühlhausen? Nicht auf dem Steinweg

Massenweise Instrumentalisten zeigen auf dem Steinweg derzeit, was sie können. Und es gibt kein Entkommen.

„Oh du fröhliche“, „Last Christmas“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ – wo man geht und steht, überall erklingen derzeit Weihnachtslieder. Man entkommt ihnen einfach nicht – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn Sie zum Beispiel in den vergangenen Tagen einmal auf dem Mühlhäuser Steinweg unterwegs waren, sind sie bestimmt auch schon in den Genuss gekommen.

Sämtliche Instrumentalisten des Landkreises haben sich nämlich gerade dort versammelt und spielen alles, was ihr weihnachtliches Notensammelsurium zu bieten hat. Und das am liebsten direkt unter meinem Bürofenster, den ganzen Tag. Ich kann inzwischen mit Fug und Recht behaupten, dass ich alles gehört habe: Oboe, Geige, Trompete, Gitarre, Ziehharmonika und jede Menge Sänger – teilweise mit Begleitung aus Musikboxen, teilweise mit lustig blinkender Weihnachtsmütze. Sie lesen meine Verzweiflung?

Trotzdem oder gerade deswegen freue ich mich auf das Weihnachtsfest. Denn das wird bei uns zu Hause in diesem Jahr genau so, wie es sein soll. Besinnlich und still. Sehr still.