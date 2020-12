Stolpersteine für Mühlhausen

Mühlhausen. Arbeitskreis Stolpersteine in Mühlhausen verlegt am Mittwoch weitere Steine.

Selmar Otto Schwabe aus der Spiegelsgasse wird der erste Stolperstein des Jahres 2020 gewidmet sein. Der Arbeitskreis Stolpersteine aus Mühlhausen verlegt am Donnerstag, 17. Dezember, ab 10 Uhr, erstmals selbst einen Stein, bisher hatte das der Kölner Projektgründer Gunter Demnig übernommen. Schwabe, geboren 1911, war 1936 in die Heilanstalt Pfafferode eingewiesen und am 30. Juli 1940 nach Grafeneck gebracht worden. Dort wurde er am selben Tag Opfer der Aktion T4, bei der 1940 und 1941 in Deutschland über 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen hingerichtet wurden.