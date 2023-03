Straße in Mühlhausen wird eine Woche voll gesperrt

Mühlhausen. Eine Straße in Mühlhausen muss wegen Bauarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt werden. Das ist geplant.

Die Kurze Jakobistraße in Mühlhausen wird von Dienstag, 21. März, bis voraussichtlich Dienstag, 28. März, wegen einer Baumaßnahme gesperrt. Wie die Stadt Mühlhausen mitteilt, plant der Zweckverband Trinkwasserversorgung Mühlhausen und Unstruttal in diesem Bereich den Bau neuer Hausanschlüsse. Dafür muss die Fahrbahn voll gesperrt werden. Eine entsprechende Umleitung in Richtung Jakobiviertel wird ausgewiesen.