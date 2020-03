Straßen in der Landgemeinde Unstrut-Hainich werden umbenannt

Wegen des Zusammenschlusses sechs früherer Gemeinden zur Landgemeinde Unstrut-Hainich müssen einige doppelte Straßennamen nun geändert werden. Einstimmig beschloss der Gemeinderat nun die Umbenennung. 16 Straßen bekommen neue Namen. So wird in Altengottern beispielsweise die Feldstraße zur Alten Feldstraße. In Flarchheim wird die Mühlhäuser Straße in Oberdorf umbenannt, die Langensalzaer Straße in Hohler Weg. Änderungen gibt es auch in Mülverstedt und Weberstedt. Die Änderung soll zum 1. Mai in Kraft treten. Die neuen Namen werden, laut Bürgermeister Uwe Zehaczek (Freie Wähler), nun der Deutschen Post mitgeteilt. Die hatte erklärt, dass in der Gemeinde künftig die einheitliche Postleitzahl 99991 gilt.