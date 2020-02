Mühlhausen. Die Faschingsfeier der sudetendeutschen Heimatfreunde beginnt am 22. Februar im Puschkinhaus in Mühlhausen um 14 Uhr.

Sudetendeutsche feiern Fasching

Die sudetendeutschen Heimatfreunde feiern am Samstag, 22. Februar, ab 14 Uhr Fasching im Puschkinhaus in Mühlhausen. Dargeboten wird ein Kulturprogramm, heißt es in der Mitteilung. Zudem spielen die Tiefentaler Musikanten zum Tanz auf.

Damit auch diejenigen mitfeiern können, die nicht in Mühlhausen wohnen, fährt ein Bus. Dieser startet um 12.30 Uhr an der Alten Post in Bad Langensalza und legt einen Zwischenstopp in Großengottern ein, informieren die sudetendeutschen Heimatfreunde.