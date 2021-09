Südeichsfelder Partyband Estanas gibt stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee

Südeichsfeld. Südeichsfelder Partyband Estanas verabschiedet sich mit einem Doppelkonzert.

„Seit 21 Jahren sind wir glücklich, dass ihr gemeinsam mit uns geht“, bedankte sich Christian Mehler von der Band Estanas bei allen Wegbegleitern und den Besuchern der beiden großen Abschiedskonzerte am Wochenende auf dem Open-Air-Gelände der „Heimatalm“ bei Eschwege.

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Die Südeichsfelder Partyband Estanas verabschiedet sich mit einem Doppelkonzert von der Bühne. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Vor großem Publikum spielte die Band am Werratalsee bei Eschwege. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Schon im Diedorfer Kindergarten wurde der Grundstein für die Band gelegt. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Alle im Publikum waren begeistert, zumal das herrliche Spätsommerwetter mit einem mediterranen Flair für einen stimmungsvollen Rahmen sorgte. Foto: Reiner Schmalzl / TA



Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA



Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA



Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA



Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA



Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA

Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA



Abschiedskonzert der Südeichsfelder Partyband Estanas Stimmungsvolles Finale einer 20-jährigen Tournee. Foto: Reiner Schmalzl / TA



Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weil der Großteil der Gäste aus dem Unstrut-Hainich- und dem Eichsfeldkreis am Nordufer des Werratalsees vor Anker ging, erwiesen sich die beiden Abende quasi als Heimspiele für die Südeichsfelder Partyband auf hessischem Boden, mit vielen emotionalen Momenten. Denn kaum ein Kirmesverein aus Nordthüringen wollte sich den offiziellen Abschied seiner Lieblingsband nehmen lassen.

Fans aus Bickenriede, Eigenrode, Lengefeld oder Mühlhausen beispielsweise kamen mit dem Bus eines Menteröder Reiseunternehmens, um nochmals ein Konzert aus vollen Zügen genießen zu können. Für andere Gäste, die teils aus ganz Deutschland angereist waren, sollte das Fest zugleich der musikalische Schlusspunkt hinter die Sommerferien werden.

Neben den aktiven Gründungsmitgliedern Marcus Vogt, Matthias Stützer und Christian Mehler applaudierte das Publikum auch den weiteren ehemaligen und prägenden Bandmitgliedern, als sie nach und nach nochmals auf der Bühne gerufen wurden und sich verabschiedeten. Dass die Anfänge der späteren Partyband bereits vor gut 30 Jahren im Diedorfer Kindergarten gelegt worden waren, belegte ein großes Foto auf der Videoleinwand. Die nächsten Stationen sollten dann die Schülerband am Gymnasium in Lengenfeld/Stein und ab 1999 schließlich die Estanas werden.

Vor allem aber wurden unter den Musikern wie Gästen die schönsten Erinnerungen an eine zwei Jahrzehnte dauernde Tournee auf den Bühnen vieler Dörfer und Städte wach. Wenn die Corona-Krise nicht zu viel durcheinander gewirbelt hätte, dann hätte an diesem ersten September-Wochenende immer auch ein Auftritt zum großen Finale der Mühlhäuser Stadtkirmes auf dem Programm der Estanas gestanden. So reisten viele Mühlhäuser Fans ihrer Band von der Unstrut an die Werra hinterher.

Alle im Publikum waren begeistert, zumal das herrliche Spätsommerwetter mit einem mediterranen Flair für einen stimmungsvollen Rahmen sorgte. Da waren solche Titel wie „Schönste Zeit“ von Bosse oder „Sonne in der Nacht“ von Peter Maffay wie gemacht für eine Reise durch die Bandgeschichte. Dankbar sind die Musiker insbesondere ihren Familien, die ihnen immer wieder den Rücken freigehalten haben. Auch dafür applaudierten die Partygäste nochmals kräftig. Damit sich die Musiker demnächst einmal zu gemütlichen Runden zurückziehen können, bekamen sie vom Estanas-Fanclub eine Waldschenke als Abschiedspräsent.