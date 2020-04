Süße Kreation in bitteren Zeiten

Konditor-Lehrling David Teichmöller (Foto) aus Mühlhausen hat zusammen mit seinem Lehrmeister Torsten Schikore eine süße Kreation entwickelt, die den Kunden trotz Corona ein Lächeln auf die Lippen zaubern dürfte – das „Schikore-Papier“. Angelehnt an die gerade vorherrschende Knappheit der Rollenware in den Supermärkten, wird das Törtchen im Geschäft am Mühlhäuser Untermarkt angeboten. „Auch zu nicht haushaltsüblichen Mengen“, wie Torsten Schikore sagt. Gefüllt ist das Teilchen mit Schokoladen-Teigmasse und Mehrfruchtkonfitüre. In schwierigen Zeiten müssen sich Unternehmer etwas einfallen lassen. Zur Abholung ist der Laden geöffnet. „Wir werden sehen, wie es bei den Kunden ankommt“, sagt Schikore. So eine Situation wie jetzt hätten weder sein Vater, noch sein Großvater in dem Familienbetrieb in sechster Generation erlebt.