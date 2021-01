Sundhausens Angerlinde in Flammen

Sundhausen. Die Linde auf Sundhausens Dorfanger ist am Freitagmorgen in Brand geraten. Laut Bürgermeister Christopher Kaufmann heulten gegen 5.30 Uhr die Sirenen in Sundhausen und Kirchheiligen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren am Ort des Geschehens eintrafen, stand der etwa 200 Jahre alte Baum lichterloh in Flammen.

„Damit geht ein Stück Ortsgeschichte und vor allem unser Wahrzeichen verloren“, so Kaufmann. Dass die als Naturdenkmal geschützte Linde den Brand überlebt, daran glaubt der Bürgermeister nicht. In der kommenden Woche soll ein Gutachten erstellt und entschieden werden, ob und wann der Baum gefällt werden muss.

Die Linde sei nicht nur für die Dorfbewohner wichtig. Das Geäst werde schon seit einigen Jahren von Eulen bewohnt, denen laut Bürgermeister bei dem Brand aber nichts passiert ist.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, sei bisher noch unklar. Weil aber in der Silvesternacht in Sundhausen kaum Feuerwerk in die Luft ging, geht Christopher Kaufmann nicht davon aus, dass die Linde „aus Versehen“ angezündet wurde. „Man braucht schon viel Fantasie, um zu glauben, dass sich da eine Rakete oder ein Böller verirrt hat.“ Die genaue Brandursache muss jetzt ermittelt werden.