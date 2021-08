"Täter hatten je zwei Hände": Mann am Kopf erheblich verletzt - Junge Frau erst belästigt, dann geschlagen

Mühlhausen. Die Meldungen der Polizei für den Unstrut-Hainich-Kreis.

"Täter hatten je zwei Hände": Mann am Kopf erheblich verletzt

Samstag um 3 Uhr teilte ein Mann (44 Jahre) der Polizei telefonisch mit, dass er in der Erfurter Straße in Mühlhausen von drei Personen angegriffen worden ist und am Kopf verletzt wurde. Zur Personenbeschreibung befragt, konnte er der Polizei zufolge angeben, dass die unbekannten Täter jeweils zwei Hände hatten. Die Polizei stellte den Geschädigte in der Erfurter Straße fest. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss und machte widersprüchliche Angaben zum Tathergang. Trotzdem hatte er erhebliche Verletzungen im Gesicht. Anschließend wurde er zur Erstversorgung in das Hufelandklinikum gebracht. In der Nähe zum Tatort wurden drei Personen festgestellt und kontrolliert. Es wurde eine Anzeige aufgenommen und weiter ermittelt.

Lebensmitteldieb

Eine 88 jährige Rentnerin teilte der Polizei am Samstag mit, dass durch unbekannte Personen in ihren Keller eingebrochen worden ist. Am Tatort stellte die Polizei fest, dass der/die Täter über den Kellerverschlag gestiegen sind und Lebensmittel sowie Getränke aus dem Keller gestohlen haben. Der Schaden beläuft sich hier auf einen unteren dreistelligen Betrag.

Junge Frau erst belästigt, dann geschlagen

Zu einem weiteren Polizeieinsatz kam es Sonntag in Mühlhausen auf dem Untermarkt. Die 39-jährige Mitteilerin meldete der Polizei, dass mehrere Jugendliche auf dem Untermarkt randalieren. Beim Eintreffen der Polizei entfernten sich, bis auf zwei, alle anderen Personen vom Einsatzort. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 29-jähriger Mann eine 19 jährige Frau mit Brunnenwasser vollspritzte. Daraufhin kam es zwischen den beiden Personen zu einer Auseinandersetzung. Daraufhin schlug der Mann der jungen Frau mit der Faust in das Gesicht. Anzeige wurde aufgenommen.

