Fassade und Vordach des Gebäudes der Mühlhäuser Tafel am Güterbahnhof wurden am 9. Mai durch einen Brand zerstört. Ab Pfingsten soll sie wieder öffnen, hofft Geschäftsführer Reiner Engel.

Tafel gibt Gutscheine aus

Eine Welle der Solidarität spürt der Geschäftsführer der Diakonie, Reiner Engel, nach einem Brand am Gebäude der Tafel. Dort wurden am Samstagabend Fassade und Dach durch Feuer zerstört. „Wir hoffen, dass es in der Woche vor Pfingsten mit der Ausgabe am Güterbahnhof weitergehen kann“, sagt Engel. Doch auch für die Zwischenzeit gibt es eine Lösung. Zwar gibt es am Mittwoch keine Lebensmittelausgabe, am Freitag werden Gutscheine ausgereicht.

