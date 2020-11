Aufgrund der derzeitigen Corona-Einschränkungen muss die für den 13. November in der Kulturstätte am Schwanenteich geplante Festveranstaltung zum Tag des Ehrenamtes der Stadt Mühlhausen abgesagt werden.

Wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt, sollen die Ehrungen, die in den Kategorien Kultur, Sport, Soziales und für die Option Sonderpreis vergeben werden, dennoch vorgenommen werden. Auch die Auszeichnung Unternehmen des Jahres, die in diesem Jahr erstmals ausgelobt wurde.

In welcher Form die Würdigung erfolgt, wird noch mitgeteilt. Auch ohne Festveranstaltung wolle sich die Stadt Mühlhausen bei der Vielzahl an aktiven Ehrenamtlichen für ihr ausdauerndes und wichtiges Engagement bedanken, heißt es weiter.