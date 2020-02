Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tauschbörse für Freiwillige

Zum Tausch-Treff in der Faschingszeit lädt das Bildungszentrum für Frauen am Lindenbühl 28/29 in Mühlhausen. Am Donnerstag, 13. Februar ab 14 Uhr werden hier ehrenamtliche Leistungen getauscht. Denkbar sind laut Mitteilung zum Beispiel Ferienbetreuung für Haustiere, Fahrradreparaturen oder Backen. Wer etwas unentgeltlich anbieten oder in Anspruch nehmen möchte, sei willkommen. Neben dem Tauschhandel gehe es dabei auch um die Geselligkeit.