Tausende bei Brunnenfest Bad Langensalza: Der komplette Umzug im Video

Bad Langensalza. Für alle, die den Festumzug zum 210. Bad Langensalzaer Brunnenfest verpasst haben oder noch einmal in Erinnerungen schwelgen wollen – hier das Video der gesamten Parade.

Beim Heimat- und Brunnenfest in Bad Langensalza zogen am Sonntagnachmittag mehr als 1000 Akteure durch die Innenstadt und präsentierten sich und die Stadtgeschichte in 52 teils aufwendig inszenierten Bildern. Vom Straßenrand beobachteten viele Zuschauer das Geschehen. Wer selbst am Umzug beteiligt war, konnte kaum einen Blick auf die anderen Bilder werfen. Deshalb gibt es hier den gesamten Festumzug bei der Ankunft an der Marktkirche im Video – für alle, die noch einmal in Erinnerungen schwelgen wollen.