Tausende Lämpchen leuchten bei Lichterfahrt

1163 Lämpchen sollen den Kraz zum Leuchten bringen. 50 Stunden hat Andreas Beck an seinem russischen Lastwagen gebastelt, um ihn mit Lichterketten zu schmücken. Am Samstag wird das Gefährt seinen strahlenden Auftritt haben – bei der ersten Lichterfahrt der Traktor- und Oldtimerfreunde Mülverstedt.

„Wir sind alle ein bisschen verrückt“, sagt Andreas Beck. Sein Sohn David grinst. Er ist 29 Jahre alt und Vorsitzender der Traktor- und Oldtimerfreunde, die seit Juni auch ein Verein sind. Die 24 Mitglieder verbindet die Begeisterung für alte Technik.

Die Idee für die Lichterfahrt haben die Traktor- und Oldtimerfreunde bei Freunden aus Wernigerode im Harz abgeschaut. Dort organisiert die Feuerwehr das Spektakel. Wie David Beck informiert, soll die Lichterfahrt auch im Unstrut-Hainich-Kreis Maßstäbe setzen, die Menschen verzaubern. Deshalb haben die Traktor- und Oldtimerfreunde in den vergangenen Wochen in ihren Garagen ihre Fahrzeuge geschmückt – mit Engeln, Rentieren und anderen weihnachtlichen Figuren.

Wie viele Maschinen genau dabei sind, will David Beck noch nicht verraten. „Es sind einige“, sagt er. Auch die „MTS-Brigade“ aus Körner hat sich angekündigt. Die Kolonne wird sich am Samstag um 17 Uhr am LPG-Gelände in Bewegung setzen. Dann geht es Richtung Weberstedt, wo die Fahrzeuge eine Runde über Langgasse und Schloßstraße drehen. „Vorneweg fährt die Gulaschkanone, aus der wir Glühwein ausschenken“, berichtet David Beck. Auch der Weihnachtsmann ist dabei, der kleine Geschenke verteilen wird. Gegen 18 Uhr geht es zurück nach Mülverstedt, wo die Kolonne durch die Weberstedter Straße, die Gottersche Straße über den Besenmarkt, den Hainichblick und die Ihlefelder Straße rollt. Am Parkplatz bei der Gemeindeschenke ist letzte Station, dort können die Fahrzeuge bestaunt werden und es gibt Weihnachtsmusik und Erbensuppe.

Die Strecke haben die Traktor- und Oldtimerfreunde bereits im Vorfeld getestet. Auch haben die Vereinsmitglieder in den vergangenen Tagen Flyer in den beiden Orten verteilt, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen. „Wir hoffen, dass die Lichterfahrt gut ankommt“, sagt David Beck. Denn wenn es den Weberstedtern und Mülverstedtern gefällt, soll es im nächsten Jahr eine Neuauflage geben.

Lichterfahrt: 21. Dezember, 17 Uhr Weberstedt und 18 Uhr Mülverstedt