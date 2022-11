Telefonbetrüger erbeuten hohen vierstelligen Betrag in Mühlhausen

Mühlhausen. Ein Mann hat in Mühlhausen einen hohen finanziellen Verlust erlitten. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche.

Ein 62-Jähriger ist in Mühlhausen einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen. Wie die Polizei erklärte, hatten sich Unbekannte am Telefon als Mitarbeiter der Bank des Mannes ausgegeben und schafften es so, zwei TAN-Nummern von ihm zu erfragen. Danach wurden zu Wochenbeginn mit diesen Nummern unberechtigte Abbuchungen vom Konto des 62-Jährigen durchgeführt.

Dem Mann entstand dabei ein finanzieller Verlust im hohen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei weist darum noch einmal darauf hin: Mitarbeiter von Banken und Sparkassen fragen niemals am Telefon nach TAN-Nummern oder sonstigen persönlichen Daten. Überprüfen Sie alles und seien Sie grundsätzlich bei jedem Anruf dieser Art misstrauisch.

