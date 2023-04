Tempo: Wer zum Mühlhäuser Röblinglauf will, muss sich beeilen

2700 Kinder und Jugendliche haben für den 19. Röblinglauf am 5. Mai am Schwanenteich gemeldet – hier ein Bild von 2022.

Mühlhausen. Für den Röblinglauf am 5. Mai am Schwanenteich in Mühlhausen gibt es gut 4000 Meldungen. In zwei Läufen hängt es dennoch. Wie kann man dabei sein? Und wie können auch Nicht-Läufer feiern?

Gut 4000 Plätze für den diesjährigen Röblinglauf am 5. Mai sind vergeben. Für die Kinder- und Jugendläufe war diese Woche Meldeschluss. Noch viele freie Plätze gibt es in den beiden, um 14 und um 16.45 Uhr beginnenden Unternehmensläufen. Der Lauf dazwischen ist dagegen komplett ausgebucht. Je 750 Starter pro Lauf sind möglich.

„Wir würden uns noch über ein paar mehr Firmen- oder Behördenteams freuen – und natürlich über Einzelstarter.“ Das sagt Alexander Wettig vom Vorstand des veranstaltenden Röblinglaufvereins. „Der Einzelstarterlauf wird wohl das Image seines einstigen Namens Powerlauf nicht los. Doch der Lauf ist nicht nur etwas für ambitionierte Läufer, sondern für jedermann – egal, ob er laufend oder spazierend den Zweck der Veranstaltung, aktiv zu sein für die Hospizarbeit, unterstützen will.“

Startgebühr soll unverändert bleiben

Eine Stunde lang können am ersten Freitag im Mai ab 18 Uhr die Läufer und Walker um den Schwanenteich aktiv sein. Start ist vor der Kulturstätte Schwanenteich. Weil der Umbau des Geländes erst im Herbst beginnt, kann der Verein für seine acht Läufe zwischen 9 und 19 Uhr die bewährte Strecke um den Teich nutzen.

Gleichwohl die Kosten für die Organisation der Veranstaltung laut Wettig „explodiert und um ein Viertel gestiegen“ sind, hat der Verein an den Teilnahmebeiträgen vergangener Jahre festgehalten. Die Startgebühr der Kinder wird komplett für die Kinderhospizarbeit gespendet, bei den Erwachsenen sind es sieben der 12 Euro betragenden Startgebühr.

Für die Unternehmensläufe ist am Freitag Meldeschluss, für den Einzelstarterlauf am 1. Mai. Nur für diesen Lauf ist es möglich, am Lauftag nachzumelden. Zu den Auflagen gehört seit 2022 auch der Vogelschutz. Um die Tiere zu schützen, wird es an der Nordseite des Ufers und am Klettergerüst am Westufer nicht möglich sein, die Wege am Wasser zu nutzen; sie werden mit Flatterband und Bauzäunen abgesperrt. „Das ist ein Kompromiss, mit dem wir leben können“, sagt Wettig. Die im Vorjahr genutzten Planen als Sichtschutz wird es nicht geben. „Das hat die Tiere wohl auch eher verunsichert“, meint Wettig.

Am Abend wird zur After-Röblinglauf-Party mit der Band Yellow eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Mit Flatterband und Bauzäunen sollen die Wasservögel geschützt werden. Foto: Alexander Volkmann / Archiv

Meldung unter https://runtix.com/sts/10021/2509