Tenöre4you treten in Wendehausen zweimal auf

Tenöre4you geben am 25. Oktober zwei Konzerte in Wendehausen.

Wendehausen. Wegen der großen Nachfrage treten Tenöre4you in Wendehausen am 25. Oktober zweimal auf.

In Wendehausen stehen Tenöre4you am Sonntag, 25. Oktober, gleich zweimal auf der Bühne. Weil die Nachfrage war so groß, geben Toni Di Napoli und Pietro Pato zwei Mitsingkonzerte. Das erste beginnt um 16.30 Uhr in der katholischen Kirche St. Bonifatius, das zweite um 20 Uhr.

Alle, die bereits Karten gekauft haben, haben die Wahl zwischen diesen beiden Terminen. Das Duo bittet aber die Zuhörer, vorab zu bestätigen zu welcher der beiden Vorstellungen sie kommen wollen. Das ist möglich per Telefon unter der Nummer 0221/ 39760377 und per Mail unter tenoereforyou@t-online.de.

Einige Karten gibt es derzeit noch im Vorverkauf in der Fleischerei Georg Müller und in der Bäckerei Patrick Fick. Preis 19,50 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 21 Euro.