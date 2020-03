Termin für Bürgermeister-Wahl in Anrode steht

Der Termin für die Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der Gemeinde Anrode steht fest. Am 19. April sind die etwa 2600 Wahlberechtigten aus den fünf Ortsteilen Bickenriede, Lengefeld, Hollenbach, Dörna und Zella dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Nachdem der bisherige hauptamtliche Bürgermeister Jonas Urbach (CDU) im Oktober als Abgeordneter in den Thüringer Landtag gewählt wurde, findet die Wahl ein Jahr früher statt als es der Turnus vorsieht. In der Regel werden hauptamtliche Bürgermeister in Thüringen alle sechs Jahre gewählt.

Seit November hatte der erste Beigeordnete Marcel Hentrich (CDU) die Aufgabe des Verwaltungschefs kommissarisch übernommen. Der Gemeinderat hatte mit CDU-Mehrheit die Hauptsatzung geändert und entschieden, künftig nur noch einen ehrenamtlichen Bürgermeister zu beschäftigen. Gemeinden zwischen 3000 und 10.000 Einwohnern können einen ehrenamtlichen oder einen hauptamtlichen Bürgermeister haben. Anrode hat 3150 Einwohner. Ein Zurück zu einem hauptamtlichen Bürgermeister gibt es in der jetzigen Struktur nicht.

Die Änderung wurde mit dem zeitlich absehbaren Wechsel der Gemeinde in eine neue Verwaltungsstruktur innerhalb einer Gebietsreform begründet. Anrode ist quasi pleite und eine Fusion mit einer anderen Kommune sieht die Kommunalaufsicht in ihrer Stellungnahme zum Haushaltssicherungskonzept als geboten.

Ein neuer Bürgermeister wäre demnach wohl keine volle Amtszeit tätig. Der neue Verwaltungschef müsste sich zudem in dieser Zeit einarbeiten und parallel die Fusionsgespräche zu einem Ergebnis bringen. Das spricht wohl für einen Ehrenamtlichen, der die Gemeinde bereits kennt. Der Landtagsabgeordnete Jonas Urbach erklärte, auch als ehrenamtlicher Bürgermeister kandidieren zu wollen.

Dafür wurde er am 21. Februar vom Ortsverband Anrode der CDU einstimmig nominiert. Bei der Wahl im Februar 2015 kam er auf 97,5 Prozent der abgegeben Stimmen.

Bislang seien ihm keine Gegenkandidaten bekannt, erklärte Urbach auf Nachfrage dieser Zeitung. Bis spätestens Freitag, 6. März, 18 Uhr, können weitere Wahlvorschläge von Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerbern beim Wahlleiter der Gemeinde abgegeben werden.