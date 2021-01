Coronatests in Pflegeheimen sind derzeit dringend notwendig.

Mühlhausen Awo-Sprecher im Interview über die Corona-Tests von Besuchern in Pflegeheimen im Unstrut-Hainich-Kreis

Tests in Heimen im Unstrut-Hainich-Kreis belasten zusätzlich

Mühlhausen. Als erster Kreis in Thüringen führte der Unstrut-Hainich-Kreis mit einer Allgemeinverfügung Sonntag für Corona-Testpflicht für Pflegeheim-Besucher ein. Inzwischen zogen das Eichsfeld und Weimar nach. Wir sprachen mit Dirk Gersdorf, Sprecher des Awo-Landesverbandes, über die aktuelle Situation. Die Awo betreibt im Unstrut-Hainich-Kreis Einrichtungen in Bad Langensalza und in Schlotheim.

Wann und wie wurden die Einrichtungen der Awo darüber informiert, dass die Testpflicht ansteht?

Aus der Verordnung informiert, also am Samstag.

Hat die Zeit zum Vorbereiten gereicht?

Ja, schon. Denn Tests sind in unseren Einrichtungen vorhanden. Wir haben seit 4. Dezember Schnelltests im Einsatz. Allerdings testen wir vorrangig Personal und Bewohner. Gerade haben wir für den Awo-Landesverband wieder 40.000 Tests nachbestellt. Sofern die pünktlich ankommen, ist alles gut.

Wer zahlt die Kosten für die Tests?

Die Kosten werden von den Pflegekassen übernommen. Das ist nicht das Problem.

Wie können die Einrichtungen das Testen managen?

Das ist problematisch angesichts der personellen Belastung in einer ohnehin schon extrem angespannten Situation. Wir müssen ja Mitarbeiter abstellen, die diese Tests durchführen und auswerten -- zusätzlich zur jetzt schon nötigen Registrierung und dem Besuchermanagement. Aus unserer Sicht wird so Testverantwortung einfach auf die Pflegeheime abgewälzt, die dafür eigentlich nicht zuständig sind. Und das in einer Situation, wo wir ebenfalls Personalausfälle haben, einen extremen zusätzlichen Aufwand durch Schutzmaßnahmen betreiben müssen und zweimal pro Woche das gesamte Personal durchtesten müssen.

Was könnte die Situation entspannen?

Eine Lösungsmöglichkeit könnte etwa die Erweiterung der zu den Tests befähigten Personen sein. Also nicht nur Pflegefachkräfte oder medizinisches Personal sollten testen dürfen. Zusätzlich könnten externe Mitarbeitende dafür eingesetzt werden, etwa wenn andere Bereiche während eines Lockdowns geschlossen werden. Dazu soll es in dieser Woche noch Gespräche mit dem zuständigen Ministerium und den Kommunen geben.

Wie gestaltet sich die Situation in den beiden Unstrut-Hainich-Pflege-Einrichtungen?

Die Einrichtung in Bad Langensalza ist wegen eines akuten Corona-Geschehens gesperrt. Ende des Jahres hatten wir 22 positiv getestete Bewohner und zwölf positiv getestete Mitarbeiter. Dann folgten noch einmal Schnelltests unter den zuvor negativ Getesteten. Der Dienstplan kann, trotz der erschwerten Bedingungen, noch abgesichert werden.

Und in Schlotheim?

Da gab es jetzt bei einer Mitarbeiterin einen positiven Test, sie ist nicht im Dienst. Allerdings läuft dort der Besucherverkehr wie in den vergangenen Wochen auch. Wer zu Besuch kommen will, muss sich vorher telefonisch anmelden; nun kommt noch die Testung hinzu.

Wie reagieren die Angehörigen?

Landesweit kann ich berichten, dass sich die meisten Besucher und Angehörigen sehr vernünftig verhalten und Termine abgestimmt haben. Es gibt auch unvernünftige Menschen, die zum Beispiel Tests verweigern oder extrem ungehalten über Besuchseinschränkungen sind. Das sind Einzelfälle, die unser Personal aber sehr belasten.