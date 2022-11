Thamsbrücker Marschkönig hat weltweit Spuren hinterlassen

Die königliche Gardekapelle spielt während der Zeremonie vor dem Buckingham Palast in London ab und an „The Gladiators' Farewell“ von Hermann Ludwig Blankenburg.

Thamsbrück/London. Wie die Werke eines Thamsbrücker Komponisten die Welt eroberten und sogar beim Wachwechsel vor dem Londoner Buckingham Palast zu hören sind.

Wenn Dominik Reinz an seiner Haustür Gäste empfängt, wird er oftmals sofort auf den berühmtesten früheren Bewohner von Thamsbrück angesprochen. Denn eine 1991 an der Fassade angebrachte Tafel verweist darauf, dass in jenem Eckhaus in der heutigen Reinhardsbrunner Straße der als deutscher Marschkönig in die Musikgeschichte eingegangene Hermann Ludwig (Louis) Blankenburg am 14. November 1876 das Licht der Welt erblickte. In seiner Wahlheimat Wesel (Rhein) starb er am 15. Mai 1956.

Als Komponist von mehr als 1200 Märschen ist er inzwischen im royalen London wohl bekannter als in seiner Thüringer Heimat. Immerhin wird dessen Marsch „The Gladiators’ Farewell“ auch immer wieder zur königlichen Zeremonie der Wachablösung vor dem Buckingham Palast von der Gardekapelle gespielt.

Kenner traditioneller militärischer Märsche haben sich womöglich bei einem Besuch in der britischen Hauptstadt oder anlässlich der Trauerfeierlichkeiten für die im September verstorbene Königin Elizabeth II. an die auch im Ausland beliebten Blankenburg-Märsche erinnert.

Als Nachkomme und Bewohner des Geburtshauses des Komponisten Blankenburg pflegt Dominik Reinz auch dessen musikalisches Erbe. Foto: Reiner Schmalzl

Der internationale Siegeszug des Thamsbrücker Musikgenies begann bereits 1906 mit dem ersten Preis im Marschwettbewerb des damaligen Londoner Musikverlages Hawkes & Son, der anschließend gleich neun Märsche von Hermann Ludwig Blankenburg publizierte.

Darauf verweisen Gudrun und Hans-Joachim Blankenburg aus Freiberg (Sachsen) in ihrem Buch über das Leben und Werk ihres berühmten Namensvetters, mit dem sie allerdings nicht verwandt sind. Das aus Mühlhausen stammende Ehepaar hat für die Internationale Blankenburg-Vereinigung und die Musikwelt seit 2011 die Publikation über den Komponisten und Kapellmeister inzwischen in dritter Auflage im Bad Langensalzaer Rockstuhl-Verlag herausgegeben.



Sport- und Kulturzentrum Thamsbrück trägt seinen Namen

Dass das Leben und Wirken Blankenburgs auf diese Weise nicht in Vergessenheit gerät und seine Musik weiterhin Verbreitung findet, darüber ist vor allem Thamsbrücks Ortschronist Andreas Eckert dankbar. So pflegen nicht nur englische Regimentsorchester und die königliche Gardekapelle in London das Erbe des begnadeten Künstlers aus dem Thüringer Städtchen. Dieser wird auch in den USA verehrt.

„Gruß an Langensalza“ lautet der 1936 seiner Heimatstadt gewidmete Marsch, der ein Jahr später im Schützenhaus Langensalza innerhalb eines Konzertes des Panzerregimentes 1 Erfurt und unter Mitwirkung der Langensalzaer Liedertafel erstmals aufgeführt wurde. Blankenburg nannte das Werk scherzhaft auch „Schwefelbad-Marsch“.

Seiner Vaterstadt komponierte er 1937 „Grüß mir die Heimat“ anlässlich seiner Ernennung zum Ehrenbürger von Thamsbrück. Seit Mai 1992 trägt das Sport- und Kulturzentrum Thamsbrück den Namen „Hermann Louis Blankenburg“. 1993 schaffte es der Marschkönig sogar mit einem Eintrag ins legendäre Guinness-Buch der Rekorde. Im August 1996 wurde in der Blankenburgstraße in Wesel ein Denkmal für den Marschkönig eingeweiht.

Tambour-Corps hat Blankenburg-Märsche im Repertoire

Aber auch in den Niederlanden, in Österreich, der Schweiz oder Kanada sind die Werke eines der größten Marschkomponisten Deutschlands und der Welt überaus populär. Die schwedische Armee wiederum hat als Militärmärsche Blankenburgs „Deutschlands Waffenehre“ und „Adlerflug“ übernommen. Der bekannte englische Komponist und Arrangeur Gay Corrie bedauerte jedoch, dass durch die Zerstörung von deutschen Musikverlagen während des Zweiten Weltkrieges ein Großteil der Musik von Hermann Ludwig Blankenburg nicht dokumentiert sei.

Bereits in seiner Kindheit erlernte der spätere Komponist und Dirigent das Spielen der Querpfeife. Weil der Weg damals zum Sportplatz der Schule so weit war, gründete Hermann kurzerhand ein Schülerorchester, an dessen Spitze er als Tambourmajor marschierend, die Klassen zum Sportunterricht geführt haben soll.

Dass nun über 130 Jahre später einer der Nachkommen ebenfalls als Musikant in dessen Geburtshaus ein- und ausgeht, hätte den großen Meister sicher gefreut. Denn Dominik Reinz spielt leidenschaftlich gern Querflöte im Tambour-Corps 1924 Thamsbrück. Selbstverständlich habe das Ensemble auch Märsche seines berühmten Vorfahren im Repertoire.