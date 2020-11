Mühlhausen. Das 3K-Theater in Mühlhausen kündigt etliche Ersatztermine an.

Theater in Mühlhausen verschiebt Vorstellungen

Das 3K-Theater in Mühlhausen muss wegen der aktuellen Corona-Verordnung seine gesamten Veranstaltungen im November absagen. Für die meisten gibt es Ersatztermine. Das teilte Orga-Chefin Diana Floetenmeyer mit. So ist die Filmpremiere „Die Ölmühle von Tennstedt“ für 13. Januar vorgesehen. Ausweichtermine gibt es auch für „Der Stier auf der Couch“ und „Das Problem“ am 17., 18. und 19. Dezember.