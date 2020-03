Thüringer Klöße in Ägypten

Rotkohl, Klöße und Rindergulasch unter der Sonne Ägyptens. In seinem Badeurlaub tauschte Peterhof-Geschäftsführer Andreas Heymann Badehose gegen Kochschürze. Er brachte Ende Februar die Thüringer Küche für einen Abend in die Hotelanlage. Daraufhin wurde er für August zur „Egyptian Chefs Association“, zu einem internationalen Kochwettbewerb, nach Kairo eingeladen.

Für russischen Milliardär hinterm Herd gestanden

Es ist wohl einem Zufall zu verdanken, dass der 60-Jährige beim Frühstück in seiner Hotelanlage in Hurghada einen alten Bekannten trifft. Heymann, der in seiner Laufbahn Küchenerfahrung in mehreren Ländern der Welt sammeln durfte und unter anderem für Multi-Milliardär Roman Abramowitsch hinter dem Herd stand, führte einige Zeit das Edel-Restaurant Schloss in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. In dieser Zeit lernte der Koch auch den deutschen Botschafter in Taschkent, Peter Kerber, kennen. Der sei ebenfalls in Ägypten im Urlaub gewesen.

Ägypter stellen Vorab-Recherche an

Bei einer Plauderei über alte Zeiten und Kerbers Interesse an Thüringer Küche seien beide auf die Idee gekommen, etwas aus Heymanns Heimat zu kochen. Der Kontakt zum Management und dem Küchenchef der Anlage war schnell hergestellt. Wie sich später herausstellt, so Andreas Heymann, habe das Management im Internet nach dem Koch gesucht. Während seiner Stationen als Küchenchef habe es immer mal wieder Pressebeiträge über ihn gegeben. Nach einem kurzen Gespräch mit den Verantwortlichen schnürte Heymann die Kochschürze. Man habe sich darauf verständigt, den Gästen Rotkohl, Klöße und Rindergulasch anzubieten. Dafür hätten sich die Gäste in eine Liste eingetragen. „Mit so einer Nachfrage nach gutbürgerlicher Küche habe ich nicht gerechnet. Am Ende waren es über 70 Essen, die wir bereitet haben“, sagt der 60-jährige Peterhof-Koch.

Man könne sich nicht vorstellen, wie viele helfende Hände in so einer Hotelküche zufassen.

Karoffeln reiben, Kloßmasse fertigen

Ein kräftiges Rindergulasch mit Thüringer Klößen und frischem Apfelrotkohl stand auf dem Plan. Von der Pike auf habe Heymann dem Küchenteam das Herstellen von Thüringer Klößen erläutert. „So etwas kannten die Köche dort nicht. Wir haben rohe Kartoffeln gerieben und sie zu Kloßmasse verarbeitet. Weißbrot wurde in Würfel geschnitten und, scharf angebraten, zu Croûtons verarbeitet. Den Rotkohl haben wir mit frischen Äpfeln angerichtet“, sagt Heymann.

Das internationale Küchenteam sei sehr wissbegierig gewesen, was die deutsche Küche anbetrifft. Auch die Fertigung von frischen Kroketten in Form von Kartoffelbällchen erklärte Heymann dem Küchenteam. Von der rohen Kartoffel bis zur fertigen, krossen Krokette sei man Schritt für Schritt durchgegangen. Viele Mitarbeiter hätten sich Notizen gemacht, künftig möchte der Küchenchef die Kroketten nach Heymanns Rezeptur fertigen.

Andalusische Roulade

Einen Tag vor seiner Abreise erhielt der Peterhof-Chef eine Einladung zum Gespräch mit dem Hotel-Management. Das Management möchte den Peterhof-Koch zur „Egyptian Chefs Association“, einem Kochwettbewerb der Reiseveranstalter, aussenden. Ziel des Wettbewerbs sei es, neue Gerichte zu vorzustellen und diese später in die Hotels zu übernehmen. An- und Abreise in Ägyptens Hauptstadt Kairo sowie Unterkunft und Spesen werden vom Veranstalter bezahlt. Heymann hat die Idee, eine andalusische Roulade von feinstem Rinderfilet mit saftiger Füllung auf den Teller zu bringen.