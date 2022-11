Tierarztbesuche gehen im Unstrut-Hainich-Kreis künftig richtig ins Geld

Unstrut-Hainich-Kreis. Die neue Gebührenordnung gilt ab Dienstag. Viele Leistungen kosten dann mehr als das Doppelte. Tierhalter zeigen jedoch Verständnis. Eine Rechnung.

Die Kosten für Tierarztbesuche steigen ab kommendem Dienstag – und das teilweise erheblich. Tierärztin Judith Keidel aus Bad Langensalza rechnet vor: Bisher kostete die allgemeine Untersuchung einer Katze etwa neun Euro. Ab Dienstag liegt der Preis bei über 23 Euro – und ist damit gleichwertig mit der Untersuchung eines Hundes.

Grund für die Preissteigerung ist die neue Gebührenordnung für Tierärzte. Die wurde laut Judith Keidel in ihren Grundzügen seit 23 Jahren nicht mehr angefasst und sei deshalb nötig. „Und das nicht nur, weil auch für uns Tierärzte die Betriebskosten steigen“, sagt sie.

Einstiegsgehalt ist miserabel

Auch Praxisausstattung und Nachwuchsprobleme seien ein Grund dafür, warum Tierärzte mehr Geld einnehmen müssen. „Es gibt genug Studenten – das Einstiegsgehalt ist aber so miserabel, dass sie oft lieber in die Wirtschaft oder die Forschung gehen“, erklärt Keidel. Für eine eigene Praxis fehlt oftmals das Kapital. Das wiederum liege an den geringen Behandlungspreisen und der daraus folgenden schlechten Bezahlung.

Weniger Nachfolger auf dem Land führen schließlich früher oder später zu einem Tierärztemangel. Im Unstrut-Hainich-Kreis sei die Lage noch einigermaßen entspannt. Vielerorts müssen Tierhalter aber bereits mit längeren Wartezeiten rechnen.

Judith Keidel macht bereits seit ein paar Wochen darauf aufmerksam, dass die Preise demnächst steigen. Bisher stieß sie dabei auf wenig Gegenwind. „Die Halter unserer Patienten haben größtenteils Verständnis. Einige machen sich natürlich Sorgen, ob sie die Tierarztrechnung noch bezahlen können“, berichtet sie. Auch die Tierheime sind von der Gebührenordnung betroffen.

Nicht alle Kosten steigen gleich um das Dreifache. Bis auf die Medikamente werden allerdings alle Leistungen teurer. So kostet zum Beispiel die reine Operation bei einer Kastration eines Katers ab Dienstag nicht mehr 19 Euro, sondern 30 – eine Narkose statt 19 künftig 24 Euro. „In Summe kostet die Kastration mit Allgemeinuntersuchung, Narkose, Medikamenten und Operation ab kommender Woche etwa 112 Euro“, erklärt Judith Keidel. Vorher waren es etwa 70 Euro.

Für Hausbesuche sieht die neue Gebührenordnung übrigens eine zusätzliche Pauschale vor. 35 Euro kommen künftig zu Anfahrt und Behandlungskosten dazu.

Die Gebührenordnung kann unter www.bundestieraerztekammer.de/tieraerzte/beruf/got eingesehen werden.