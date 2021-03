Tierheim Mühlhausen: „Luna ist eine Schmusebacke“

Ihre acht Welpen haben bereits eine neue Familie gefunden - jetzt will auch Hündin Luna das Tierheim Mühlhausen endlich verlassen. Gut zwei Monate nach ihrer Ankunft im vergangenen Juni brachte Luna ihre Bordercollie-Welpen gesund zur Welt. Laut Tierheimsleiterin Katharina Funk hat sie die Geburt gut gemeistert. In Rücksprache mit einem Tierarzt wurde Luna wenig später kastriert. Ihr Alter lasse sich nur auf vier bis sechs Jahre schätzen. Typisch für einen Bordercollie ist sie ein echter Wirbelwind und will von ihren Besitzern stark gefordert werden. Deshalb ist sie auch für den Hundesport gut geeignet. Da Luna das Hunde-Ein-Mal-Eins erst noch lernen muss, braucht sie ein Herrchen oder Frauchen, das bereits Erfahrung mit Vierbeinern hat. Trotz ihres Temperaments schmust sie gerne und kommt mit älteren Kindern gut klar. Katzen, Kleintiere und Artgenossen mag Luna nicht; mit kastrierten Rüden kommt sie aber gut klar.

