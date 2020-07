Tilenau und Musik am Freitagmittag in Mühlhausen

Mühlhausen. Die Stadt Mühlhausen setzt am Freitag, 31. Juli, die Reihe „Musik am Mittag“ in St. Marien fort.

„Musik am Mittag in St. Marien“ heißt das neue Format, mit dem Mühlhausen jeden letzten Freitag im Monat zum Grünmarkt aufwartet – nun zum zweiten Mal. Am 31. Juli, 11 Uhr, gesellt sich Naturwissenschaftler, Philosoph und Mediziner Wilhelm Gottlieb Tilesius von Tilenau zu den Gästen auf dem Obermarkt. Dahinter verbirgt sich nach Mitteilung aus dem Rathaus Rundfunksprecher Axel Thielmann. Er führt dann die Gäste in die Marienkirche, wo Stadtorganist Danny Ph. Wilke Werke unter anderem von Johann Gottlob Töpfer, August Gottfried Ritter auf der Sauerorgel spielen wird. Der Eintritt ist frei. Wegen der corona-bedingt geminderten Platzzahlen könne man sich gern per Mail anmelden unter: kultur@muehlhausen.de.