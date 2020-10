Toilette am Blobach in Mühlhausen soll umgebaut werden

Der Mühlhäuser Blobach soll eine barrierefreie Toilette bekommen. Das beschloss der Stadtrat. Das bisherige WC sei eher als barrierearm zu betrachten, hieß es von Kathrin Köthe, die für die Fraktion Grüne/Linke die Beschlussvorlage eingebracht hat. Die Stadtverwaltung soll nach dem Ratsbeschluss nun entsprechendes Geld in den Haushaltsplan für das Jahr 2021 einstellen.

Bereits 2013 hatte der Behinderten- und Seniorenbeirat der Stadt das Projekt in Angriff genommen; es scheiterte seinerzeit am Geld. Keine Chance mit seiner Idee hatte Jan Riemann (Fraktion CDU/Freie Wähler), der vorgeschlagen hatte, das WC nach Norden zu versetzen, in Richtung des entstehenden Spielplatzes am Petriteich.