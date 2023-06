Top 5 zum Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis: Rasende Seifenkisten und Ausflüge in die Geschichte

Rasende Seifenkisten – die gibt es am Wochenende in Mülverstedt in der Landgemeinde Unstrut-Hainich zu erleben.

Unstrut-Hainich-Kreis. Am Wochenende lässt sich im Unstrut-Hainich-Kreis Spaß haben und Kultur genießen. Wir haben Veranstaltungen zusammengestellt, deren Besuch sich auf jeden Fall lohnt.

Selbst aktiv werden oder mit der Familie einen Ausflug ins 16. und 17. Jahrhundert erleben – die Bandbreite an Veranstaltungen im Landkreis ist groß.

1 Seifenkisten zum Dorf- und Kinderfest

Das von den Vereinen im Ort organisierte Kinder- und Dorffest wird in Mülverstedt gefeiert. Zum Auftakt gibt es Samstag, 1. Juli, im Park bei freiem Eintritt Musik mit der Band „Flotter Dreier“. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Bei Einbruch der Dämmerung startet zum ersten Mal die Seifenkistenrennen-Show, bei der mit Licht-Effekten geschmückte Gefährte rollen sollen. Am Sonntag, 2. Juli, beginnt um 13.30 Uhr der Festumzug durchs Dorf zum Park. Dort zeigt ab 14 Uhr die Laienspielgruppe das Stück „Arielle die Meerjungfrau“. Um 15.30 Uhr fällt der Startschuss für das Seifenkisten-Rennen.

2 Familiensonntag im Bauernkriegsmuseum Kornmarktkirche

Schon zwei Jahre vor den Bauernkriegsereignissen 1525 rumorte es in der Mühlhäuser Stadtbevölkerung. Am 3. Juli 1523 versammelte sich eine bewaffnete Menschenmenge vor dem Rathaus und verlangte die Annahme ihres bereits im Mai verfassten Forderungskatalogs. Während der Stadtrat die vertragliche Einwilligung unterzeichnete, wandte sich ein Teil der aufgebrachten Menge erstmals gegen die Klöster der Stadt. In Vorbereitung auf den 500. Jahrestag dieser Ereignisse laden die Mühlhäuser Museen Groß und Klein für Sonntag, 2. Juli, 10 bis 17 Uhr, zu einem Programm in der Kornmarktkirche ein.

3 Sommernachtstraum auf dem Untermarkt in Mühlhausen

Zum Sommernachtstraum erwartet die Besucher Freitag, 30. Juni, zwischen 15 und 23 Uhr auf dem Untermarkt ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm für Klein und Groß sowie verschiedene Händler. Livemusik begleitet den Abend. Die Verpflegung übernehmen die Gastronomen der Stadt. Der Abend wird vom Verein ZiM „Zurück in die Mitte“ mit dem Sanitäts- und Gesundheitshaus „Mediaktiv“ organisiert und durch die Stadt Mühlhausen unterstützt.







4 Besondere Führung durch Bad Langensalza

Jedes Jahr am 27. Juni jährt sich die Schlacht bei Langensalza. Wie war die politische Situation in den deutschen Landen zu dieser Zeit um 1866? Wer hat gegen wen gekämpft? Wie groß war die Stadt zu dieser Zeit eigentlich, und wie haben die Langensalzaer wohl dieses Ereignis erlebt? All das ist zu erfahren bei einer Stadtführung am Sonntag, 2. Juli, ab 10 Uhr; sie beginnt an der Tourist-Information.

5 Tier- und Bauernmarkt lädt ein nach Volkenroda

Zum Tier- und Bauernmarkt lädt das Kloster Volkenroda wieder für Samstag, 1. Juli, zwischen 8 und 12 Uhr auf den Schulbauernhof ein. Jeden ersten Samstag im Monat bieten Händlerinnen und Händler alles rund um Haus, Hof und Garten an. Für gutes Essen in Form von Wurst, Käse, Kuchen, Fisch und vielem mehr ist gesorgt. Besucher können sich von der Vielzahl an angebotenen Hühner-, Hasen-, Vogel- und Kaninchenarten überzeugen. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro, für Kinder einen Euro.