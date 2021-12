Tour ums Harthhaus bei Bad Langensalza

Rund ums Harthhaus will der Hainich-Rennstieg-Verein wandern gehen.

Eine als leicht klassifizierte Wanderung zum Abschluss des Wanderjahres veranstaltet der Hainich-Rennstieg-Verein am 14. Dezember. Beginn ist um 10 Uhr am Parkplatz Harthhaus. Die Wanderführer Marie-Luise und Egbert Steube bieten eine acht Kilometer lange Tour an, auch eine Kurzwanderung ist möglich. Gäste sind herzlich willkommen. Nach der Tour ist ebenso eine Einkehr möglich.

Näheres unter Telefon: 03603/845581.