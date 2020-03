Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trauergäste bei Beerdigungen im Unstrut-Hainich-Kreis begrenzt

„Als Landrat und als Mensch Harald Zanker appelliere ich eindringlich an alle Hinterbliebenen und Trauernden von Verstorbenen, die Begrenzungen der Teilnehmerzahl bei Beerdigungen und Trauerfeiern, die bundesweit gelten, einzuhalten.“ Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Mit diesem Appel ging SPD-Landrat Harald Zanker am Freitagnachmittag an die Öffentlichkeit. Der Hintergrund: In einer kleinen Gemeinde im Landkreis soll am Samstag ein Kind beerdigt werden. Eine große Zahl an Gästen, die Abschied nehmen wollen, wird vermutet – und die ist in Zeiten der Corona-Epidemie gefährlich.

Der Ortsbürgermeister und der Bürgermeister der übergeordneten Gemeinde wandten sich am Freitag aus diesem Grund ebenfalls an die Öffentlichkeit.

Zanker sagt, es sei ihm bewusst, dass „diese Einschränkung nicht unserer Art und unserem Bedürfnis zu trauern und Abschied zu nehmen entspricht“. Aber die Gefahr, dass viele Personen, insbesondere alte und geschwächte Mitmenschen, am Virus Sars-CoV-2 erkranken und sterben, weil die Medizin bis heute noch keine erfolgversprechenden Behandlungsmethoden vorhalten kann, sei ihm, Zanker, zu groß.

Zanker kündigte an, bei Zuwiderhandlungen Ausgangssperren für bestimmte Gebiete zu erlassen.

In seiner am Donnerstag erlassenen Allgemeinverfügung des Unstrut-Hainich-Kreises über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ist festgeschrieben, dass Trauerfeiern unter freiem Himmel stattfinden müssen. Daran teilnehmen dürfen nur Verwandte ersten und zweiten Grades des Verstorbenen, der Trauerredner oder Geistliche und das erforderliche Personal des Bestattungsunternehmens.