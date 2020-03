Traum von der großen Sporthalle in Herbsleben ist geplatzt

Die große Sporthalle in Herbsleben ist endgültig vom Tisch. Damit hat auch der Streit ein Ende. Mit neun gegen sechs Stimmen beschloss der Gemeinderat den Bau einer Eineinhalbfeld-Halle. Freie Wähler und Linke überstimmten am Donnerstagabend den Bürgermeister und die CDU, die immer die größere Zweifeld-Halle favorisierte.

Einen Kompromiss gibt es dennoch: Die Halle wird auf dem Platz der Deutschen Einheit ein Stück mehr Richtung Mitte rücken. Damit kostet der Neubau 4,6 Millionen Euro. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass sie nicht mehr am ursprünglichen Standort in der nordwestlichen Ecke direkt am angrenzenden Grundstück errichtet wird. Denn die Kosten waren wegen Problemen mit dem Baugrund massiv gestiegen. Am Donnerstag wurden diese Mehrkosten mit 443.000 Euro konkreter beziffert als bisher.

Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) hatte bis zuletzt an die Fraktion von Freien Wählern und Linke appelliert, für eine Zweifeld-Halle zu stimmen. „Das sollten die Kinder uns wert sein“, sagte er. Denn die Kosten für die große Halle würden laut Kalkulation bei 5,5 Millionen Euro liegen. Wie Mascher sagte, hätte die Gemeinde jedoch dafür nur 200.000 Euro mehr aufbringen müssen, da das Land zwei Drittel für das Projekt beisteuert und auch Geld aus der Sportstättenförderung kommt.

Ein Teil des Schulsports voraussichtlich weiter in Mehrzweckhalle

Auch der Schulleiter der Gemeinschaftsschule, Uwe Stollberg, hatte am Donnerstagabend für die größere Halle plädiert. Die sei komfortabler, weil zwei Klassen gleichzeitig in Sport unterrichtet werden könnten. „Wenn man etwas Modernes haben kann für die Kinder und die Enkelkinder, sollte man die Gelegenheit beim Schopf packen“, sagte der Schulleiter. Denn voraussichtlich muss ein Teil des Sportunterrichts nun weiter in der Mehrzweckhalle stattfinden, die Domizil der Gewichtheber des Athleten-Sportvereins Herbsleben (ASV) ist.

Die Freien Wähler hatten zu Beginn der Gemeinderatssitzung vorgeschlagen, den Beschluss zur Halle zu vertagen. „Wir bekommen hier alle paar Tage neue Zahlen vorgelegt“, kritisierte Fraktionschefin Grit Büchner und spielte auf die erneut korrigierte Summe der Mehrkosten an. Die Fraktion sei zu einem Kompromiss bereit, brauche aber Konkretes, um eine Entscheidung treffen zu können. Sie schlug eine Sondersitzung vor – nur mit den Fraktionen und dem zuständigen Planer, der am Donnerstagabend nicht alle Fragen beantworten konnte.

Hallen-Planung hat bereits ein Vierteljahr Verspätung

Nach einer Unterbrechung entschieden sich die Fraktionen aber dafür, doch abzustimmen, um keine weitere Zeit zu verlieren. Denn ein Vierteljahr Verspätung hat die Hallen-Planung schon. Auch weil zuletzt der Bürgermeister die Ratsentscheidung vom Februar, an der kleineren Halle trotz gestiegener Kosten festzuhalten, beanstandet hat. Heißt: Er legte Veto ein, was er als seine Pflicht ansah, um Schaden von der Gemeinde abzuwenden. Weshalb ein neuer Beschluss nötig war.

Der Streit um die Halle hatte den Gemeinderat entzweit – und auch den Ort. Viola Roland von den Gewichthebern bot sich daher Ende Februar als Vermittlerin an. Vergangene Woche gab es zwei Termine mit den Vorsitzenden der Fraktionen und dem Bürgermeister.

Mascher ist sehr enttäuscht, dass nun die Entscheidung für die kleinere Halle fiel. „Wir haben eine Chance vertan, die nicht wiederkommen wird“, sagte er. Vor seiner Amtszeit, die 2012 begann, war die Zweifeld-Halle auch noch ein Traum der Freien Wähler.