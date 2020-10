Treffpunkt für Jung und Alt am Mühlhäuser Forstberg

Seit fast 50 Jahren leben Sigrid und Jürgen Belusa am Mühlhäuser Forstberg. 1974 zogen sie in das Neubauviertel am Stadtrand. Hier leben heute mehr ältere Menschen, Migranten und Alleinstehende als anderswo in der Stadt. Sigrid und Jürgen Belusa sind mittlerweile 82 Jahre alt. Seit einigen Jahren besuchen sie regelmäßig das Familienzentrum am Forstberg und nutzen dessen Angebote.

„Wir sind froh darüber, dass es diese Einrichtung gibt“, sagte die Seniorin nun beim Besuch von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Der reist derzeit durch Thüringen, um sich Projekte anzusehen, die aus dem Landesprogramm für Solidarisches Zusammenleben gefördert werden. Der Unstrut-Hainich-Kreis sei einer der Vorreiter gewesen, sagte Ramelow. Koordiniert wird das Programm hier von Sozialplanerin Birgit Kaufhold im Landratsamt. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Mitte) besuchte das Familienzentrum des ASB am Forstberg in Mühlhausen, hier mit ASB-Geschäftsführer Wolfgang Haupt (rechts) beim Programm der Kindergartenkinder. Foto: Alexander Volkmann „Wir wollen den sozialen Raum mit Interaktion füllen“, so Ramelow. Im Familienzentrum des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), dazu gehört auch der integrative Kindergarten am Forstberg, gelingt das. Wie viele andere Senioren gehen Sigrid und Jürgen Belusa hier wochentags zum Mittagessen. Zwischenzeitlich hatte der ASB wegen Corona die Versorgung auf einen Lieferdienst umgestellt. Dennoch gab es ein persönliches Wort, auch der Telefonkontakt bestand weiter, erklärt die Leiterin der Einrichtung, Marika Anhalt. Seit Juli ist das gemeinsame Mittagessen unter verschärften Hygieneauflagen wieder möglich, seit September hat auch das Café wieder geöffnet. Auch die Sportgruppe besuchen Sigrid und Jürgen Belusa und einen Computerkurs haben die beiden ebenfalls belegt. Am meisten Spaß mache es jedoch, mit den Kindern gemeinsam zu feiern: Fasching, Sommerfest, Adventsfeier, sagt die Seniorin. Hoffentlich sei das alles bald wieder möglich. Landesprogramm förderte im vergangenen Jahr 86 Projekte im Landkreis 1994 wurde der Kindergarten am Forstberg gebaut. Dazu kam später eine Begegnungsstätte für Senioren. In den Jahren 2004 und 2005 wurde grundlegend umgebaut, das Familienzentrum entstand. „Das erste in Thüringen, das aus einem Kindergarten heraus entwickelt wurde“, erläuterte ASB-Kreisgeschäftsführer Wolfgang Haupt. Doch drei Jahre nach dem Umbau stand das Projekt kurz vor dem Aus, so Haupt. Zur Weiterfinanzierung fehlte das Geld. Mit der Mühlhäuser Kiesow-Stiftung habe man einen großzügigen Partner gefunden, auch die Wohnungsgenossenschaft Mühlhausen und die Städtische Wohnungsgesellschaft, die selbst Objekte am Forstberg besitzen, gehören zu den Unterstützern. Auch ein Blick in die Täume stand auf dem Programm des Ministerpräsidenten. Foto: Alexander Volkmann Seit 2019 gibt es auch Geld aus dem Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben. „Das kommt bei uns an“, erklärte der stellvertretende Landrat Klaus Zunke-Anhalt (CDU). 86 Förderanträge seien im vergangenen Jahr genehmigt worden, 2020 wurden bereits 60 auf den Weg gebracht. Noch seien nicht alle genehmigt. Unter anderem werden die Dorfkümmerer-Projekte in Kirchheilingen und Dünwald daraus finanziert. Ziel des Familienzentrums sei es, täglich Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen – generationenübergreifend, sagt Marika Anhalt. Das „Spatzentheater“ sei ein Projekt für Jung und Alt. Neben Kindertagesstätte und Seniorentreff soll der Bereich der Familienbildung ausgebaut werden. Aus dem Kursprogramm: 8. und 15. Oktober, 15 bis 17 Uhr: Erste Hilfe bei Kindernotfällen; ab 13. Oktober: Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ (acht Veranstaltungen, dienstags 9 bis 11 Uhr); 20. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr: Vortrag „Mit Kindern über Geld sprechen“; 28. Oktober, 9 bis 12 Uhr: Vortrag „Bildung und Bindung“; 10. November, 15 bis 16.30 Uhr: Vortrag „Verbraucherrechte kennen und nutzen“; 18. November, 9 bis 12 Uhr: Vortrag „Zwischen zwei Welten“ Anmeldung und Informationen unter Telefon (03601) 7840404.