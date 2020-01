Turnhalle in Mühlhausen war als Isolierobjekt für unliebsame Bürger vorgesehen

Es ist eines jener Dokumente, das Peter Steinbrecher (78) aus Oberdorla bisher weitgehend unter Verschluss gehalten hat: 25 A4-große, zusammengeheftete Seiten hatte man ihm vor drei Jahrzehnten zugespielt.

Steinbrecher zählte zu den führenden Kräfte der Initiativgruppe „Veränderung jetzt“ und war dabei, als Anfang Dezember 1989 das Ende der Staatssicherheit in der Mühlhäuser Martinistraße besiegelt wurde. In dem Gebäude befindet sich inzwischen ein Dialysezentrum für Nierenkranke.

Am 5. Dezember 1989 kam es in der Kreisdienststelle des DDR-Geheimdienstes zu einer Aussprache zwischen Offizieren, dem Dienststellenleiter, einem Staatsanwalt sowie Mitgliedern der neuen Parteien und Gruppen mit anschließender Besichtigung der Räume. Die Unterlagen und Dateien waren bereits vernichtet worden. „Beim Rundgang durch das Gebäude sahen wir die Arrestzellen und Abhöranlagen, die angeblich nie benutzt wurden“, erinnert sich Steinbrecher.

Zwei Tages später erhielt er, damals Lehrer für Sport und Deutsch an der Polytechnischen Oberschule in Oberdorla, von seinem Schulleiter die Nachricht, sich sofort im Gebäude der Stasi einzufinden, um alle Waffen aus der Waffenkammer zu entfernen. Ein Lastwagen der Bürgerbewegung Erfurt stand bereit, um die Waffen aufzunehmen – Handfeuerwaffen, Maschinenpistolen, diverse Munition und panzerbrechende Waffen. Seit diesen Tagen, Ende Dezember 1989, hält er den „Plan zur Realisierung der Maßnahmen – Isolierung“ in Händen. Unter dem Kennzeichen „Kz 4.1.3.1.“ gab es in allen Kreisdienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit Anweisungen zur Isolierung von „Staatsfeinden“. Dazu zählten in der gesamten DDR 10.500 Menschen – Menschen mit Ausreiseantrag, Personen mit Kontakten zu bundesrepublikanischen Institutionen und zur Kirche, dauerhafte Nichtwähler. In Mühlhausen sollten sie in der Turnhalle der damaligen Richard-Sorge-Schule untergebracht werden. „Was mich entsetzt hat, das war, dass explizit der Einsatz von Schusswaffen erlaubt war“, sagt Steinbrecher.

Für die Einrichtung der Gebäude war die jeweilige Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit zuständig. Es finden sich detaillierte Objektbeschreibungen mit Lageplänen, Skizzen, Fotos, Transport- und Anfahrtspläne. Nach der Verhaftung wären die Menschen zunächst in den Isolierungsobjekten wie in der Friedensstraße eingesperrt worden. Dies sollte acht bis zwölf Stunden nach dem Ereignis wie einem Mobilmachungsbefehl oder dem Verteidigungszustand erfolgen. Nach einigen Tagen war dann der Abtransport in die zentralen Isolierungsobjekte vorgesehen.

Die Turnhalle in der Friedensstraße wird als verkehrsgünstig gelegen bezeichnet, sie sei von der Kreisdienststelle der Staatssicherheit schnell zu erreichen. Umkleide-, Sport- und Geräteräume waren als Verwahrräume vorgesehen. Die Fenster sollten mit Steckgittern gesichert werden. Die in der Halle isolierten Menschen sollten, so ist in dem Dokument zu lesen, ständig beobachtet werden, selbst bei intimsten Angelegenheiten.

„Was mich noch immer, auch 30 Jahre später, schockiert: Auch der Gebrauch einer Schusswaffe war angedacht und explizit niedergeschrieben“, sagt Steinbrecher.

DDR-weit waren mehr als 200 Isolierungsstützpunkte geplant.

Elf Isolierobjekte gab es im Bezirk Erfurt.

Die Pläne sahen vor, darin ausgewählte Dissidenten fünf Tage lang festzuhalten, die dann an einen zentralen Ort, das Schloss Beichlingen im Landkreis Sömmerda, gebracht werden sollten. Dort war der Plan, 178 Haftplätze einzurichten.

Die Vorbereitung gingen auf das Jahr 1967 zurück. Damals war es eine Schlussfolgerung aus dem Aufstand am 17. Juni 1953.