TV-Promi unterstützt Kinder in Mühlhausen: Wer steckt unter diesem Kostüm?

Mühlhausen. Der Mühlhäuser Unternehmer Holger Gräbedünkel organisierte einen Märchennachmittag für Kinder der Kreisstadt. Ein bekanntes TV-Gesicht klinkt sich ein und unterstützt prompt.

Seit Jahren organisiert der Mühlhäuser Immobilienmakler Holger Gräbedünkel einen Märchennachmittag für Kinder, immer in der Vorweihnachtszeit, immer in seiner Heimatstadt. In diesem Jahr erhielt er dabei prominente Unterstützung.

Reality-TV-König Eric Sindermann, der in diesem Jahr im RTL-Sommerhaus der Stars zu Gast war, spielte am Dienstagnachmittag den Weihnachtsmann und hatte einige Kleinigkeiten für die Kinder im Gepäck. „Eric und ich, wir kennen uns schon seit einigen Jahren, der Kontakt entstand über Modedesigner Harald Glööckler, den ich durch mein Engagement im Boxsport kenne“, sagt Holger Gräbedünkel. Weil ihm sein Weihnachtsmann krankheitsbedingt abgesagt hat, machte sich Gräbedünkel auf die Suche nach Ersatz. Er bat im Internet um Unterstützung, Sindermann sagte prompt zu und machte sich von Berlin auf den Weg nach Mühlhausen.

RTL-Sommerhaus-Star Eric Sindermann (links) unterstützt als Weihnachtsmann verkleidet seinen Freund Holger Gräbedünkel (rechts) in Mühlhausen. Foto: Daniel Volkmann

Der Märchennachmittag in Mühlhausen sei in der Vergangenheit stetig gewachsen. Inzwischen unterstützen gut zwei Dutzend Unternehmen, die nicht nur aus dem Unstrut-Hainich-Kreis stammen, Gräbedünkels soziales Engagement. Mit der großzügigen Hilfe sei es in diesem Jahr auch wieder möglich, Menschen über die Festtage mit einem warmen Mittagessen zu versorgen. Von Beginn an setzt Gräbedünkel beim Märchennachmittag auf das Erfurter Galli-Theater und spricht von Erlebnispädagogik während des Theaters. Die Märchen seien häufig der Aufhänger. Während der Stücke werde den Kindern einiges mit auf den Weg gegeben. Gewaltprävention und Angstbewältigung spielten hier eine Rolle.

Reality-TV-Star setzt sich für Kinder ein

Auch schon vor seinem Bekanntwerden in TV-Shows setzte sich Eric Sindermann für Menschen ein, denen es nicht so gut geht. „Mir ist es wichtig, zu helfen und besonders Kinder zu unterstützten“, sagt Sindermann. Derzeit ist der 34 Jahre alte Berliner, der nicht nur im Fernsehen Karriere macht, sondern sich auch ein Modeunternehmen aufbaut, im Bundesgebiet unterwegs, um seine Kollektion auszuliefern.

Er fährt die bei ihm bestellte Kleidung direkt zu seinen Kunden. „Ich stehe gern vor der TV-Kamera und liebe diese oberflächliche Welt, kann mich aber nicht mit anderen Reality-Sternchen identifizieren“, sagt Eric Sindermann. Er arbeite sich von Show zu Show, die Erlöse daraus würden direkt wieder in seine Modemarke „Dr. Sindsen“ investiert. Viele seiner Kollegen würden das Geld nach den Shows verprassen. Weil nach der Sommerhaus-Staffel viel geschrieben wurde, aber wenig davon stimmte, habe sich ein Projektpartner von ihm abgewandt. Sindermann finde dies schade und möchte sich deshalb auch weiter an Gräbedünkels sozialen Projekten in Mühlhausen engagieren. Auch ein neues TV-Engagement im kommenden Jahr sei schon fest.