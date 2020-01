Gerd Kley präsentiert seine bebilderte Biografie über Leben und Werk des 1800 in Mühlhausen geborenen und 1865 in Berlin gestorbenen Architekten und preußischen Baubeamten Friedrich August Stüler.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Über das Leben eines verkannten Architekten

Der 1800 in Mühlhausen geborene und 1865 in Berlin gestorbene preußische Baubeamte und Architekt Friedrich August Stüler hat es dem im Kammerforst aufgewachsenen Gerd Kley seit dem Studium angetan. Im Prolog des Vorstandes der Schinkelgesellschaft, in deren Sonderheft der Zeitschrift „Palmette“ die illustrierte Biografie Stülers dieser Tage erschienen ist, steht zu lesen: „Wie auch der Universalkünstler Stüler sich in der Architekturdisziplin dem ‚Schönen und Guten‘ verschrieben hat, ist Herr Dr. Kley sein Leben lang diesen Werten verbunden geblieben, immer mit dem Ziel, diese im Gedenken an Friedrich August Stüler zu bewahren.“ Mit der Veröffentlichung ehrt die 1992 gegründete Gesellschaft den Schinkel-Schüler. Kley, der selbst der Schinkelgesellschaft angehört, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Leben und Wirken des Architekten Stüler und wurde daher vom De Gruyter-Verlag München beauftragt, über ihn einen Lexikonbeitrag für das „Allgemeine Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker“ zu verfassen.

Bei der Abfassung des Textes konnte sich Kley auf sein Stüler-Archiv stützen, das über Jahrzehnte entstanden ist. Als Nebenprodukt des Lexikon-Beitrages entstand die nun vorliegende Arbeit. Kley: „Fast allen Künstlern, mit denen ich mich befasste, ist gemeinsam, dass sie von der Zeit und der Kunstgeschichte stiefmütterlich behandelt wurden. Die Werke Stülers galten bereits ab etwa 1870 als nicht denkmalwürdig und künstlerisch wenig wertvoll. Gegen diese Fehleinschätzung, die bis in die 1970er-Jahre vorherrschte, wollte ich etwas tun, insofern es meinen Landsmann Stüler betraf, vor dessen Lebensleistung und menschlicher Integrität ich große Achtung empfinde.“ Kley war es wichtig, eine bezahlbare und für Interessierte verständliche reich illustrierte Lebensgeschichte zu verfassen. Die Publikation kann in der Buchhandlung Strecker und im Kulturhistorischen Museum Mühlhausen erworben werden.