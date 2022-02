Überlegt handeln

Annabell Küster vermisst den schwarzen Kater.

Schwarze Katzen sehen sich sehr ähnlich. Das kann ich auch als Katzenmama nicht leugnen. Da meint man schon mal, die eigene Katze an unmöglichen Orten zu sehen. So ging es mir erst vor ein paar Tagen. In einer Vermittlungsanzeige entdeckte ich einen schwarzen Kater, der meinem zum Verwechseln ähnlich sah.

Mein Kater lebt allerdings viele Kilometer entfernt bei meinen Eltern. Dort hat er einen großen Garten in einer ruhigen Gegend. Im Gegensatz dazu finde ich meine Zweizimmerwohnung zu klein. So einschränken kann ich ihn einfach nicht. Egal, wie sehr ich ihn vermisse. Nun passten beim fremden schwarzen Kater aber Augenfarbe, Statur und Ohrengröße perfekt. Sogar das Bisschen weißes Fell auf dem Brustkorb war identisch. Nur die fehlende Kerbe am Ohr hat mich aus meiner Verwirrung retten können.

Kurz spielte ich mit dem Gedanken, den Kater aufzunehmen. Aber nur, weil er meinem Kater ähnlich sieht und ich ihn vermisse? Das wäre nicht fair. Der Kater ist außerdem genauso viel Auslauf gewöhnt wie meiner und meine Wohnung nicht für ihn geeignet. Noch dazu bin ich ständig unterwegs.

Ich bin mir aber sicher, dass der Stubenpanther ein geeigneteres Zuhause finden wird. Wo er viel Zeit und Liebe bekommt, die jedes Haustier verdient hat.