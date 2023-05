Überraschender Fund bei Bauarbeiten im Unstrut-Hainich-Kreis

Die Amtsstraße in Schlotheim wird derzeit erneuert. Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten in der Schlotheimer Amtsstraße sind in vollem Gange. Im Zuge der Generalsanierung haben die Bauarbeiter jetzt eine Entdeckung gemacht. Sie fanden einen etwa zehn Meter tiefen Brunnen, wie Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU) informierte. Was mit dem Brunnen nun passieren soll, darüber müsse man erst noch reden. Die Bauarbeiten sollen spätestens im nächsten Januar abgeschlossen sein.