Überstunden im Windeberger Mutter/Vater-Kind-Heim

Kinderheime und andere stationäre Jugendhilfeeinrichtungen im Unstrut-Hainich-Kreis hatten während des dreimonatigen Corona-Lockdowns einen höheren Betreuungsaufwand. Schularbeiten, Verpflegung, psychologische Arbeit: Wegen der Kita- und Schulschließungen wurden Kinder zusätzlich vormittags betreut. Den Mehraufwand will das Land finanziell ausgleichen – nur nicht für Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen wie die in Windeberg.

Acht Mütter und ein Vater leben derzeit dort mit ihren Kindern. Die Einrichtung der Katholischen Arbeitnehmer Bewegung (KAB) am Angerhof ist eine gemeinsame Wohnform für Alleinerziehende mit Kindern. „Im Grunde die letzte Station vor der Pflegefamilie“, sagt Leiterin Sandy Kirchner. Das Kindeswohl steht auf dem Spiel. Unter Anleitung der neun Betreuer und Erzieher werden den Bewohnern alltagspraktische Fähigkeiten beigebracht. Sie lernen, ihre Kinder zu versorgen, sie zu fördern und Gefahren abzuwenden.

Die Kinder besuchen den Kindergarten, für Alleinerziehenden gibt es Berufsbildungsangebote der KAB. „Wir wollen den Menschen eine berufliche Perspektive bieten“, sagt Geschäftsführer Lutz Görlach. Viele seien in Ausbildung oder in der Förderberufsschule und holen den Schulabschluss nach.

21 Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe gibt es im Unstrut-Hainich-Kreis. Die Kapazität von 385 Plätzen, 20 davon in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen, liege erheblich über dem Durchschnitt vergleichbarer Kreise. Deshalb wird der Großteil der Plätze von anderen Jugendämtern belegt, heißt es vom Landratsamt. Der Bedarf im Unstrut-Hainich-Kreis selbst liege bei etwa 100 Plätzen.

Wegen der Corona-Maßnahmen habe es einen erhöhten Betreuungsaufwand gegeben, bestätigt das hiesige Jugendamt. Das Land hat dafür 5,5 Millionen Euro als Zuschuss für die Träger bereitgestellt. Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen wie der Angerhof der KAB gehen jedoch bei der Förderung wohl leer aus. Für das Land sei ein coronabedingter Mehrbedarf nicht erkennbar, heißt es aus dem Bildungsministerium. Überdies sei von den Jugendämtern kein erhöhter Bedarf für den Bereich angemeldet worden.

Im September besuchte der Landtagsabgeordnete Denny Möller (SPD/links)) das Mutter/Vater-Kind-Heim in Windeberg (hier mit Heimleiterin Sandy Kirchner und KAB Geschäftsführer Lutz Görlach (rechts.). Foto: Alexander Volkmann

„Es erbost uns, dass unsere Anstrengungen und der belegbare Mehraufwand von bis zu 20 Prozent Betreuungsstunden negiert werden“, hält Sandy Kirchner dagegen. Sie ist Mitglied im Arbeitskreis Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen der Landesarbeitsgemeinschaft. Einrichtungen wie ihre seien am nächsten am Kinderschutz. In der coronabedingten Ausnahmesituation sei der Mehraufwand vor allem noch durch viel Engagement der Mitarbeiter gestemmt worden, sagt die Einrichtungsleiterin. Grundsätzlich müsse man sich ernsthaft Gedanken über die Finanzierung machen, falls es einen erneuten Lockdown gibt.

Aber es gibt auch Positives fernab des Finanziellen: „Wir sind gut durch die Zeit gekommen“, sagt Kirchner. Teilweise habe die Arbeit sogar vom Lockdown profitiert: Zusammenhalt, gegenseitiger Austausch, kindgerechter Speiseplan – die Erzieher und Betreuer seien „sehr nah dran“ gewesen, weshalb große Fortschritte erzielt werden konnten.