Kreisvorsitzender Christian Fliegner (links) und Volker Naundorf, Vorsitzender des Ortsverbands der Vdk in Mühlhausen sprachen Mechthild Gremler zum Weltfrauentag ihren Dank aus. Sie ist seit fast 30 Jahren Geschäftsführerin des Sozialverbands im Unstrut-Hainich-Kreis.

Überwiegend Frauen beim Vdk in Nordthüringen tätig

Zum Weltfrauentag am 8. März bedankten sich der Kreisvorsitzende und der Vorsitzende des Ortsverbandes der Vdk in Mühlhausen bei der Kreisgeschäftsführerin Mechthild Gremler. Seit fast 30 Jahren stellt sich Gremler in der Region laut Christian Fliegner, Vorsitzender des Unstrut-Hainich-Kreises, sozialrechtlichen Fragen.