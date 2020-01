Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ufhover Lädchen wird gut angenommen

„Sehen Sie, auch solche Dinge werden ab und an tatsächlich gekauft“, sagt Kerstin Hellmundt und deutet auf eine Kundin, die gerade zwei Packungen Vollmilch aus einem Regal nimmt und zum Tresen trägt. Das Lädchen in Ufhoven sei eben nicht nur für den schnellen Imbiss zwischendurch gut. Seit exakt drei Monaten, die Eröffnung war am 22. Oktober 2019, haben die Ufhover wieder eine Verkaufsstelle in ihrem Dorf. Betrieben wird der Laden vom Konsum-Verein. Die fünf Frauen aus dem Vorstand machten beim Gespräch mit dieser Zeitung kurz vor der Eröffnung deutlich, dass der Laden ein Testballon ist. Wenn sie privates Geld zusteuern müssen, um das Geschäft zu halten, soll das Experiment abgebrochen werden (diese Zeitung am 11. Oktober 2019).

Bisher wenig Kaffeeklatsch im Lädchen Ein Quartal später fällt die erste Bilanz überwiegend positiv aus. „Da wir nicht auf Gewinn aus sind und kein Geld zusteuern müssen, läuft es ganz gut“, sagte Kerstin Hellmundt am Dienstag. Sie ist Schatzmeisterin des Vereins. Viele Menschen im Ort nutzen das Lädchen als Einkaufsmöglichkeit. Das Team habe sich soweit gefunden, dass mittlerweile Routine in den Arbeitsabläufen herrsche. Auch bürokratische Hürden seien mittlerweile genommen. Von der lästigen Bonpflicht sei das Lädchen befreit, da eine offene Kasse genutzt werde. Im Team wisse jeder, was wann zur Organisation im Hintergrund zu tun sei. Die Vereinsmitglieder teilen sich in die Bedienung der Kundschaft rein, es gibt feste Dienstpläne. Die Arbeit ist ehrenamtlich. Letztlich müssen über den Verkauf nur die Nebenkosten eingespielt werden. Dennoch wünschen sich die Frauen, dass das Lädchen noch stärker als sozialer Treffpunkt wahrgenommen und genutzt wird, denn der gesellschaftliche Aspekt steht für sie im Mittelpunkt des Projekts. Immerhin werden nicht nur Backwaren, Wurst und andere Dinge des täglichen Bedarfs verkauft. Es gebe auch ein reichhaltiges Angebot an Kaffee und Kuchen. Für einen dezidiert gemütlichen, weiblichen Touch spendeten Ufhover vor der Eröffnung Sammeltassen. Alte Fotos aus Familienalben und eine gemalte historische Ufhover Ansicht des Hobbykünstlers Ralf Sommer sollen für Ufhover Charme sorgen.