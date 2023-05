Ukrainerin im Unstrut-Hainich-Kreis: Zwischen Angst um den Vater und dem Zauber des Klaviers

Bad Langensalza. Eine 28-jährige Ukrainerin lehrt an der Kreismusikschule. Sonntag gibt sie ihr erstes Konzert in Bad Langensalzas Schlösschen.

Es wird ihr erstes Konzert auf dem Flügel im Bad Langensalzaer Schlösschen. Veronika Voloshyna (28) ist gespannt, wie das Instrument reagiert. „Jeder Flügel ist unterschiedlich, und die Stücke, die ich für das Konzert ausgewählt habe, sind sehr empfindlich.“ Spielen wird sie Musik von Brahms, Debussy und Prokofjew.

Voloshyna stammt aus der Ukraine. Seit 2018 lebt sie in Thüringen, studiert an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, ist inzwischen Korrepetitorin – und sie unterrichtet seit diesem Schuljahr an der Kreismusikschule Johann Sebastian Bach.

Veronika Voloshyna kam vor dem Krieg. Kurz nach dem russischen Angriff holte sie ihre jüngere Schwester nach, die inzwischen das Musikgymnasium in Weimar besucht. Später kam auch die Mutter nach Thüringen, die in Donbass gelebt hatte. Der Vater musste in der Ukraine bleiben. „Wir haben immer Angst und telefonieren jeden Tag“, sagt die junge Musikerin.

15 Schüler am Musikschulstandort Bad Langensalza

Seit letztem Herbst unterrichtet sie Klavier am Standort Bad Langensalza der Kreismusikschule. 15 Schüler sind es derzeit – vom siebenjährigen Kind bis zum Erwachsenen. Die Altersspanne ihrer Schützlinge sei kein Problem. „Mit Kindern arbeitet es sich manchmal sogar leichter. Wenn man sie von Beginn unterrichtet, weiß man genau, wo sie stehen und was man von ihnen erwarten kann.“ Was sie am Unterrichten der Kleinsten fasziniert: „Sie sind fast immer sehr offen, genießen es, was ich ihnen erzähle. Sie lassen sich begeistern von der Sprache und dem Zauber des Klaviers.“

Kurkonzert mit Veronika Voloshyna: Sonntag, 21. Mai, 15 Uhr im Friederikenschlösschen. Eintritt: 4 Euro; ermäßigt: 3 Euro.