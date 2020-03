Struth. 60.000 Euro sollen in diesem Jahr in die Festhalle in Struth fließen.

Umbau in der Struther Festhalle

Der Umbau der Festhalle in Struth geht weiter. In den Haushalt für das laufende Jahr sind 60.000 Euro eingestellt. In seiner jüngsten Sitzung gab der Gemeinderat 22.600 Euro frei, um eine Abtrennung zu schaffen, damit in dem Gebäude auch „kleinere Gesellschaften mit bis zu 100 Gästen“ feiern können, so Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU).

Die Abtrennung, die eingebaut wird, sei ähnlich denen, die in Sporthallen verwendet werden. Der entstehende Raum sei auch separat zu heizen. Mit dem Anbringen der Abtrennung, die für die derzeit laufende Fastenzeit vorgesehen ist, sei der Umbau aber noch nicht abgeschlossen; weitere Aufträge sind laut Gemeindeverwaltung noch zu vergeben.