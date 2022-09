Von links: Kenai Zeng, Jasper Miro Bötcher und Maria Schwarz sind in der zweiten Klasse der evangelischen Grundschule.

Umweltschutz fängt bei den Kleinen in Mühlhausen an

Mühlhausen. Schüler der evangelischen Grundschule in Mühlhausen befreien das Stadtgebiet von herumliegenden Müll. Am Samstag soll eine große Aktion folgen. Dabei hofft man auf viele Freiwillige.

Müllzange greifen, Müllbeutel auf, fertig und los. Zusammen mit dem Pädagogen-Team sammelten die Erst- bis Viertklässler der evangelischen Grundschule Mühlhausen am Donnerstag Müll im Stadtgebiet ein.

Diese Aktion findet zum „World Cleanup Day“ statt. Das ist die größte Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung. 2021 beteiligten sich daran 14 Millionen Menschen weltweit. Sie haben 53 Tausend Tonnen Müll von Straßen, Ständen und Ufern, aus Parks, Wäldern und Flüssen entfernt.

Die evangelische Grundschule beteiligt sich laut Lysann Voigt-Huhnstock, der Schulleiterin, das erste Mal an der Aktion. Donnerstag wurde der Müll zunächst gesammelt. Freitag soll dann besprochen werden, welcher Abfall gefunden wurde, so Voigt-Huhnstock. „Die Schüler sortieren dann den Müll und bringen ihn mit dem Hausmeister weg.“ Müllbeutel wurden von der Stadt gesponsort.

„Wir beteiligen uns am Clean-up-Day, weil Umwelterziehung ein Thema im Heimatsachkunde-Lehrplan ist“, sagt die Schulleiterin. Man wolle die Kinder dazu erziehen, gut mit der Umwelt umzugehen.

Auch die Projektgruppe der zehnten Klasse des evangelischen Schulzentrums beteiligt sich am Projekt. Am Samstag, 17. September, trifft sich die Gruppe um 10 Uhr am Kleinen Blobach erneut zum Müllsammeln. Die Schüler rufen dazu auf, dass sich Mühlhäuser beteiligen.