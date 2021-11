Umzug zu Martini in Volkenroda

Unstrut-Hainich-Kreis. Was erwartet die Kinder zum Martinsumzug in Volkenroda?

Mehrere Gottesdienste und Andachten finden zum Martinstag am Donnerstag im Landkreis statt – in Volkenroda gibt es auch einen kleinen Martinsumzug. Der ist in verschiedenen anderen Kommunen abgesagt. In Mülhausen gibt es zumindest St.-Martins-Stationen.

„Groß und Klein sind zum Martinstag am 11. November nach Volkenroda eingeladen. Um 17 Uhr startet der Umzug in der Siedlung, einer Seitenstraße in Volkenroda“, heißt es von Pfarrer Albrecht Schödl. Er bitte die Kinder, Laternen und Fackeln mitzubringen.

Junge Leute wollen in Volkenroda ein Martinsspiel inszenieren. Es soll Martinsgebäck geben und zum Aufwärmen Kinderpunsch und Glühwein.