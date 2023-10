Unbekannte beschädigen "Persiluhr" in Mühlhausen

Mühlhausen Randalierer machten sich an der sogenannten "Persiluhr" in Mühlhausen zu schaffen. Sie zerstörten eine Plexiglasscheibe der Werbefigur. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum Dienstag gegen 3.30 Uhr stellten Polizisten eine Sachbeschädigung an der sogenannten "Persiluhr" in der Görmarstraße in Mühlhausen fest.

Unbekannte haben sich an der Persiluhr in Mühlhausen zu schaffen gemacht. Foto: Claudia Bachmann

Unbekannte hatten eine Plexiglasscheibe der Werbefigur zerstört. Laut Angaben der Polizei wurde Anzeige erstattet. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

