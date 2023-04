Unbekannte erbeuteten in der Nacht zu Montag mehrere Werkzeuge aus einer Elektrofirma in Mühlhausen. (Symbolbild).

Unbekannte brechen in Elektrofirma in Mühlhausen ein: Werkzeuge im Wert von Zehntausenden Euro gestohlen

Mühlhausen. Diebe machen sich in Mühlhausen mit Rüttelplatten aus dem Staub. Die Täter müssen mit größeren Fahrzeugen angerückt sein.

Unbekannte sind in der Nacht zu Montag gewaltsam in die Lagerhalle einer Elektrofirma in der Ernst-Claes-Straße in Mühlhausen eingebrochen. Laut Polizei erbeuteten sie daraus Werkzeuge wie Rüttelplatten, Kabeltrommeln und Teerschneider. Des Weiteren öffneten die Täter zwei Container.

Die Masse an gestohlenen Materialien und Werkzeugen lässt vermuten, dass die Täter mit größeren Fahrzeugen angerückt sind. Der entstandene Schaden beläuft sich gegenwärtig auf über 65.000 Euro. Der Einbruch wurde per Video aufgezeichnet. Die Ermittler erhoffen sich von der Auswertung weitere Hinweise.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen unter Telefon: 03601 / 4510 zu melden.

