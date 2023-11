Unbekannte brechen in Praxis in Mühlhausen ein und erbeuten Geräte im Wert von 33.000 Euro

Mühlhausen. Einbrecher haben aus einer Arztpraxis in Mühlhausen mehrere Elektrogeräte gestohlen.

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Arztpraxis in Mühlhausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, kamen sie über ein aufgehebeltes Fenster in die Praxis.

Die Täter durchwühlten die Arztpraxis und entwendeten mehrere Elektrogeräte im Wert von rund 33.000 Euro. Anschließend verließen die Einbrecher die Praxis in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.